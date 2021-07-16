Нововведение касается только новых авто, которые работают исключительно на сжатом природном газе - метане или биогазе.

Верховная Рада приняла законопроекты №3477 и №3476, предусматривающие освобождение от налогообложения ввоза электромобилей и комплектующих к ним. Кроме электромобилей, льготы коснутся и авто на газу.

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Ко второму чтению в проект закона были внесены поправки, согласно которым до 1 января 2026 года освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость операции по ввозу на таможенную территорию Украины и по поставке на таможенной территории Украины новых транспортных средств (в том числе произведенных в Украине), оснащенных двигателями внутреннего сгорания с искровым зажиганием, работающих исключительно на сжатом природном газе метане, сжиженном природном газе метане или биогазе, классифицируемых в товарной позиции 8701 20, товарных позициях 8703, 8704 согласно УКТ ВЭД".

Пока неясно, для кого будет применяться эта норма закона, ведь указанные в Законе транспортные средства (тракторы, легковые авто и грузовики), которые могут работать на метане, конструктивно би-топливные. То есть работают и на метане, а на бензине (тракторы – на метане и дизеле). Исходя из четкой нормы закона о "исключительную" работу на сжатом газе, любые авто, которые сейчас выпускаются как "газовые", не могут быть освобождены от НДС.

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Другие "газовые" авто – Hyundai Sonata LPI и ее брат KIA K5 (Optima) LPI привозят в Украину подержанными. К тому же эти авто работают не на метане, а на пропан-бутане.

Возможно эта норма закона открыла бы путь для льготного ввоза, например, Škoda Octavia G-TEC и других легковых авто с заводскими метановыми установками. Но и у них есть бензиновый бак, а в законе говорится об исключительно газовых авто.

Вероятно, стоит дождаться разъяснения этих нововведений от контролирующих органов.