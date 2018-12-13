Верховний Суд відмовив у відкритті провадження у справі щодо оскарження законів про оподаткування та розмитнення ввезених авто.

Верховний Суд виніс ухвалу про відмову у відкритті провадження у справі проти президента України та Верховної Ради з приводу відміни законів про розмитнення авто на іноземній реєстрації.

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Верховний Суд відмовив у відкритті провадження у справі за позовом ГО “Бюро добрих справ” до Президента України та Верховної Ради України про визнання протиправними дій ВРУ щодо прийняття у першому читанні та за основу законопроектів “Про внесення змін до податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів” (реєстраційний № 8487 від 15 червня 2018 року) і “Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України» (реєстраційний № 8488 від 15 червня 2018 року), визнання цих нормативно-правових актів незаконними та скасування їх.

Позивач стверджував, що законопроекти ухвалено з порушенням Регламенту Верховної Ради України. На думку позивача, Президент України мав накласти вето на вказані законопроекти, проте підписав їх.

Верховний Суд дійшов висновку, що юрисдикція адміністративних судів не поширюється на спори про визнання протиправними дій чи бездіяльності, скасування законопроектів, якщо було порушено встановлену Конституцією України процедуру їх розгляду, ухвалення або набрання ними чинності.

Суд зауважив, що Верховна Рада України при розгляді та прийнятті законів, що включає в себе всі стадії законодавчого процесу, не виконує владних управлінських функцій, а реалізовує свої повноваження щодо законодавчої діяльності. Це стосується і повноважень Президента України щодо підписання законів, прийнятих Верховною Радою України.

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Суд роз’яснив, що розгляд справи про відповідність Конституції України законів України, якщо була порушена встановлена Конституцією України процедура їх розгляду, ухвалення або набрання ними чинності, а також про вирішення питань про конституційність законів та інших правових актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради АР Крим віднесено до повноважень Конституційного Суду України.