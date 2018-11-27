До послуг пасажирів корабля розваги на будь-який смак, у тому числі й картинг.

Круїзний лайнер Norwegian Bliss не просто обладнаний трасою для електричних картів, трек зробили дворівневим!

Norwegian Bliss, що належить компанії-оператору Norwegian Cruise Line (NCL), в літні місяці курсує за маршрутом Сіеттл-Аляска, а взимку возить охочих з Майамі на Карибські острови. Гостям пропонується широкий спектр розваг, серед яких і дворівневий картодром.

Фото: гоночний трек на круїзному судні / Сarscoops

За інформацією видання Carscoops, за одну гоночну сесію, що складається з восьми кіл, пасажир платить 9,95 долара. Для заїздів використовуються електричні карти, здатні розганятися до 48 кілометрів на годину. Картодром обладнаний кількома рівнями огорож, які захищають гонщиків від падіння з корабля.

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