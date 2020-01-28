Ця пара виняткових спорткарів зовсім не пристосована а ні для глибокого снігу, а ні для дріфту. Та це лиш робить відео ще цікавішим.

Youtube-канал Royalty Exotic Cars поділився гарним відеороликом з дріфтом Lamborghini Aventador і Bugatti Veyron на засніженому майданчику. Можливо, це наш єдиний шанс побачити сніг цієї зими.

Італійський та французький суперкари мають високу потужність з приводом на обидві осі, низькопрофільні шини на величезних дисках та крихітний кліренс – не найкращі передумови для зимового дріфту. Та кого це хвилює, якщо є можливість це зробити?! Результат виглядає захоплююче: Aventador та Veyron здіймають справжню завірюху над треком, викликаючи широкі усмішки у всіх учасників знімальної групи.

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