Поліція Арізони оприлюднила відео, котре показує момент аварії, що закінчилась фатально для пішохода.

Резонансна справа про смертельне ДТП з безпілотником Uber усе ще розслідується. Поліція штату Арізона оприлюднила коротке відео, зняте вбудованими камерами безпілотника у момент фатального зіткнення.

Електричний кросовер Volvo XC90, який Uber використовував для дорожнього тестування системи автоматичного управління, обладнано кількома відеокамерами. Завдяки цьому відеоматеріалу ми маємо змогу на власні очі побачити усю ситуацію, що призвела до страшних наслідків. На відео видно, що автомобіль рухається по темній дорозі, коли фари раптово вихоплюють з темряви жінку, що переходить дорогу з велосипедом у руках. Жінка, Елайна Герцберг, пізніше померла у лікарні від отриманих у резільтаті ДТП травм.

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Відео також показує салон автомобіля, у якому ми бачимо тестового пілота, що сидить на місці водія і повинен узяти на себе управління у екстренній ситуації. Нажаль, у потрібний момент тест-пілот Uber не слідкував за дорогою і короткої миті виявилось достатньо для того, аби трапилась біда.

Компанія Uber призупинила тестування систем автоматичного управління у Північній Америці після цього інциденту. За нею багато інших компаній, що проводили подібні дослідження, також припинили свої дорожні дослідження.

Наслідки трагічного ДТП мають широку розгортку та здійняли хвилю бурхливих дебатів довкола випробувань систем автономного управління на дорогах загального користування.

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