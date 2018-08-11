Добре, що це був не реактивний літак чи якийсь Ан-225 Мрія.

Відеозапис з автомобільного реєстратора пари з Каліфорнії демонструє надзвичайні кадри аварійної посадки літака на проїзжу частину автостради.

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За інформацією CBS KPIX, пілот Cessna 172 повідомив про проблему з паливним насосом літака і вирішив зробити аварійну посадку на шосе 580. Пілот чекав на розрив у трасі та акуратно приземлився на чотирирядному шосе.

Пілот уміло посадив несправний літак, не заподіявши жодної шкоди а ні собі, а ні оточуючим. Тим не менш органи влади проводять розслідування інциденту для з’ясування усіх обставин, котрі змусили здійснити вимушену посадку на дорозі усього у 8 кілометрах від найближчого аеропорту.

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