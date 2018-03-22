Відпрацьовані ходові батареї електрокарів - головний біль для автовиробників. Їх утилізація дорога, а відновлення - неможливе. японці знайшли вихід з ситуації.

Nissan Leaf випускається вже майже десять років. Перші моделі вже доживають свого віку, тож гостро постає питання про утилізацію літій-іонних батарей. Піонер світової електрифікації автомобілів запропонував альтернативне рішення.

Поки що про реальні перспективи для відпрацьованих батарей повідомили лише дві компанії. Перша – французька група PSA, яка оголосила в лютому про те, що буде використовувати батареї від своїх електричних транспортних засобів як накопичувачі для електроенергії, що надходить від сонячних і вітрових електростанцій на островах Мадейського архіпелагу в Португалії. Друга – компанія Nissan, котра планує застосовувати використані акумулятори для живлення вуличних ліхтарів у японському місті Намі.

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Система, розроблена компанією Nissan спільно з корпорацією 4R Energy Corporation, може працювати повністю поза мережею, не потребуючи електричних кабелів або розеток. Ця технологія також може бути використана в віддалених районах, де немає енергії або після стихійних лих, коли енергосистеми пошкоджено. Це вкрай актуально для Японії.

Перші випробування системи розпочнуться 26 березня. Якщо вони виявляться успішними, Nissan планує зробити цю систему доступною, що може дати початок розвитку нової технології.

"Ми віримо, що це може змінити світ. Навіть коли батареї більше не служать автомобілям, вони можуть відродитися, щоб продовжувати служити людям ".

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