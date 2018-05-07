Французько-український трилер "Останній крок" з Жаном Рено у головній ролі знімали на АЗС UPG у м. Буча поблизу столиці.

Зйомки "Останнього кроку" проходили у Канаді, США та Україні. Зокрема, фільмували поблизу озера Синевир, в Києві (у павільйонах, на Подолі та у метрополітені).

Окрім того, мережа АЗС UPG надала локацію своєї автозаправки у м. Буча для зйомок однієї зі сцен. В ній не було головного героя, однак знімались інші актори.

Від редакції:

"Останній крок" - психологічний трилер відомого режисера Фредеріка Петижана. Оператор фільму Тьєррі Арбогаст також знімав такі фільми як "5 елемент", "Леон", "Люсі", "Валеріан та місто тисячі планет" та багато інших. Прокат стрічки запланований на 2019 рік.

Нагадаємо, що педальний Запорожець пішов з молотка за 70 тисяч гривень.