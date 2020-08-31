Влада Угорщини не відмінила транзит, але зобов'язала українців проходити тест на COVID-19.

Угорщина – одна з небагатьох країн Євросоюзу, через яку українці на автомобілі можуть потрапити транзитом в інші країни ЄС – ускладнила процедуру в'їзду.

Зокрема, якщо українець прямує в Угорщину, він має довести, що протягом останніх півроку перехворів на COVID-19 або має дозвіл на проживання у цій країні.

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Для того, щоб перетнути Угорщину транзитом, спеціального дозволу українцям не треба, лише якщо вони повертаються додому. Якщо ж вони прямують в країни Євросоюзу, то угорська влада повинна дозволити йому в'їзд за таких умов:

особа надає згоду пройти перевірку на наявність COVID-19 та не має ознак підозри на інфекцію (чи платна чи безкоштовна ця процедура, не уточнюється);

особа відповідає всім вимогам для в’їзду, визначеним Кодексом Шенгенських кордонів (біометричний паспорт, віза, медична страховка, яка діє на території Європи, фінансове забезпечення);

у особи наявний документ, що підтверджує право на в’їзд у країну призначення (в залежності від вимог конкретної країни: дозвіл на проживання, робоча віза, бронювання готелю, документ на право власності нерухомості, результати тестів на вірус тощо), а також, за необхідності, документи, що підтверджують можливість Вашого в’їзду до інших транзитних країн (Румунія, Сербія, Хорватія, Словенія, Австрія, Словаччина).

На українсько-угорському кордоні для транзиту можна використати виключно пункти пропуску “Тиса” та “Лужанка”.

Зупинки у рамках використання гуманітарних коридорів мають здійснюватися у мінімально необхідній для перетину території країни кількості, у визначених органами влади зонах відпочинку та АЗС. Час транзиту не може перевищувати 24 години. Контроль за дотриманням правил транзиту здійснюється поліцією.

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