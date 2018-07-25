І скільки він заплатив...

Серійну версію електричного Porsche Taycan ще ніхто не бачив – лише концепти, фото та закамуфльовані тестові “мули”. Однак це не завадило фірмі отримати на нову модель десятки, якщо не сотні тисяч попередніх замовлень з усього світу. З передплатою. Один з таких замовників розповів, що спонукало його до цього рішення.

Норвегія з населенням у 5,2 мільйони чоловік є одним зі світових лідерів автомобільної електрифікації. Саме у цій країні мешкає Джим Роджер Йохансен, що замовив собі Porsche Taycan.

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Чоловік розповів місцевому виданню Teslarati, що хотів придбати собі сучасний електричний спорткар і ідеальним варіантом для себе вважав Tesla Roadster, котрий Ілон Маск обіцяв випустити у 2020 році. У гаражі Йохансена вже досить довгий час мешкає Tesla Model S, котрою норвежець цілком задоволений, тож і наступний електрокар він хотів мати від тієї ж фірми. Однак дізнавшись, що вартість моделі становитиме близько 170-180 тисяч євро, вирішив придивитись до інших електрокарів.

Фото: Porsche Taycan / Porsche

Свій вибір зрештою, Джим зупинив на Porsche Taycan. За попередньою інформацією електричний спорткар Порше коштуватиме 70-80 тисяч євро. Так, саме за “попередньою інформацією”, оскільки живого автомобіля ще ніхто не бачив, його точні характеристики невідомі, а ціна – не складена. Та це не заважає дилерам марки по усьому світу приймати замовлення на модель з обов’язковим депозитом. Сума депозиту у Норвегії – 20 тисяч крон або близько 2100 євро. Саме таку суму вніс Джим Йохансен та ще близько 2300 норвежців.

Натомість місцевий дилер Porsche зобов’язався поставити замовнику автомобіль якмога скоріше, однак точних дат не назвав. Йохансен говорить, що не сподівається отримати свою нову машину раніше 2020 року, хоча вихід моделі запланований на 2019-й.

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