Може тому, що це не Мерседес?

Прославлений пілот команди Mercedes, багаторазовий чемпіон Формули 1 Льюїс Хемілтон розповів про свої машини і зазначив, що йому дуже не подобається керованість його Pagani Zonda.

Британський гонщик – відомий поціновувач гарних автомобілів. У його приватній колекції півтора десятки рідкісних і дорогих машин, серед яких є і класичні авто, і сучасні суперкари. Так, окрасою свого гаража Хемілтон вважає новий гіперкар Mercedes Project One. Також у його колекції є Shelby Cobra 427 1966 року випуску з нульовим пробігом, котру перевіряв особисто Керолл Шелбі.

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Хемілтон збирає колекцію не лише тому, що любить автомобілі, а й з практичних міркувань – як такий собі пенсійний фонд на майбутнє. “Сьогодні з’язуватись з банками досить ризиковано. Тому багато спортсменів вкладають свої гроші по-іншому. Я нічого не знаю про колекційні вина. Зовсім не розуміюсь на живописі. Однак я пречудово розбираюсь у автомобілях і саме тому вкладаю гроші в них”, – сказав Льюїс у інтерв’ю британському виданню The Sunday Times.

Фото: Pagani Zonda Льюїса Хемілтона / The Sunday Times

Цікаво, що у колекції хемілтона є пара Shelby Cobra 427 – один автомобіль без пробігу, котрий він вирішив законсервувати, а інший – 1967 року випуску, на якому чемпіон і відводить душу. Ще один американський спорткар 1967 року випуску – Ford Mustang Shelby GT500 Льюїс вважає “гарним автомобілем, однак з технічної точки зору – купою брухту”.

Про свою знамениту пурпурову Pagani Zonda Льюїс Хемілтон також відзивався не надто добре: “Zonda жахливо керується. Звучить авто краще за будь-який інший, однак керувати ним – справжня мука. Я обрав версію з механічною трансмісією, оскільки мені не сподобався Tiptronic”.

Ближчим часом чемпіон Формули 1 планує поповнити свій гараж Mercedes-Benz 300 SL та Ferrari 250 GT California Spyder SWB.

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