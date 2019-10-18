Тоді розлючений автовласник викликав поліцію.

Житель Черкас вирішив обміняти свій ВАЗ-2018 на іномарку. Щоправда, на авто з українською реєстрацію ніхто мінятись не хотів, а от на "євробляху" знайшовся бажаючий. Після огляду та перемовин обмін відбувся біля села Благодатне. Як юридично вони оформили угоду – невідомо. Швидше за все, просто обмінялися документами на авто.

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Втім, дорогою до Черкас у нового власника "євробляхи" сталася надзвичайна подія - Opel заглох і більше не заводився. Тож черкащанин не вигадав нічого іншого, як заявити про в поліцію. Він зателефонував 102 та заявив про викрадення своєї "вісімки".

За завідомо неправдивий виклик спецслужб заявник отримав від патрульних постанову зі штрафом, що передбачено ст. 183 КУпАП (штраф 51-119 грн). Далі чоловік обіцяв розібратися самостійно.

Нагадаємо, що власників “євроблях” нен штрафують до кінця року.