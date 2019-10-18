Тогда разъяренный автовладелец вызвал полицию.

Житель Черкасс решил обменять свой ВАЗ-2108 на иномарку. Правда, на авто с украинской регистрацией никто меняться не хотел, а вот на "евробляху" нашелся желающий. После осмотра и переговоров обмен состоялся возле села Благодатное. Как юридически они оформили сделку – неизвестно. Скорее всего, просто обменялись документами на авто.

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Впрочем, по дороге в Черкассы у нового владельца "евробляхи" произошло ЧП – Opel заглох и больше не заводился. Поэтому черкащанин не придумал ничего другого, как заявить в полицию. Он позвонил 102 и заявил об угоне своей "восьмерки".

За заведомо ложный вызов спецслужб заявитель получил от патрульных постановление со штрафом, что предусмотрено ст. 183 Куоап (штраф 51-119 грн). Далее мужчина обещал разобраться самостоятельно.

Напомним, что владельцев “евроблях” не будут штрафовать до конца года.