За липень 2018 року зафіксовано зниження продажів комерційних авто.

Менше тисячі комерційних авто придбали в Україні за липень поточного року. Асоціація “Укравтопром” звітує всього про 928 нових комерційних автомобілів. Це на 18% менше, ніж у торішньому липні і на чверть менше результату попереднього місяця.

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ТОП-3 марок комерційних авто в Україні за липень 2018 року:

№ марка продано, од. % до липня 2017 1 Renault 211 +18 2 Fiat 109 +36% 3 Mercedes-Benz 83 -31%



Всього за сім місяців поточного року український автопарк поповнили 7,3 тисячі нових комерційних автомобілів. Таким чином, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року попит на нові комерційні автомобілі виріс на 17 відсотків.

Нагадаємо, що ринок нових легкових автомобілів в липні дещо зріс.