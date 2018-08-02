За липень 2018 року зафіксовано зниження продажів комерційних авто.
Менше тисячі комерційних авто придбали в Україні за липень поточного року. Асоціація “Укравтопром” звітує всього про 928 нових комерційних автомобілів. Це на 18% менше, ніж у торішньому липні і на чверть менше результату попереднього місяця.
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ТОП-3 марок комерційних авто в Україні за липень 2018 року:
|№
|марка
|продано, од.
|% до липня 2017
|1
|Renault
|211
|+18
|2
|Fiat
|109
|+36%
|3
|Mercedes-Benz
|83
|-31%
Всього за сім місяців поточного року український автопарк поповнили 7,3 тисячі нових комерційних автомобілів. Таким чином, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року попит на нові комерційні автомобілі виріс на 17 відсотків.
Нагадаємо, що ринок нових легкових автомобілів в липні дещо зріс.