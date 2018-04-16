Новий седан поповнить і без того широку лінійку Volkswagen у Китаї. Причому головним конкурентом Bora буде... Bora.

Автомобільні шпигуни розсекретили новий седан Volkswagen Bora для китайського ринку напередодні прем’єри у Пекіні. Ця модель стала першою, що збудована на новій платформі концерну.

Концерн Volkswagen позначає свою нову платформу як MQB. Вона стане базою для числених нових моделей Фольксваген та споріднених брендів. Цікаво, що такий передовий продукт запропоновано саме китайському ринку, хоч з іншого боку у цьому є й закономірність, адже для німецького концерну китайський ринок на сьогодні є найбільш ємнісним. Китайці люблять автомобілі Volkswagen і автовиробник відповідає взаємністю.

Довжина нового Bora становить 4663 мм, ширина – 1815 мм, висота – 1473, колісна база – 2688 мм. За відомостями видання Autohome.com.cn, під капотом нового седана працюватимуть бензиновий “атмосферник” 1.5 на 116 к.с. та турбований 1.4 потужністю у 150 к.с. Місцеві ЗМІ припускають, що модель буде пропонуватись з усіма типами трансмісії: “механікою”, “автоматом” та “роботом”.

Цікаво, що актуальний модельний ряд Volkswagen у Китаї включає седан Bora, який не планують знімати з продажу, після виходу нового. Окрім того у Піднебесній продуються також споріднені моделі – Lavida, Lavida Plus, Sagitar (Jetta) та Jetta. Усі вони є триоб’ємними версіями хетчбека Golf. У Фольксвагені вважають, що такий широкий вибір седанів приблизно одного розміру лише додасть марки покупців в Китаї.

Фото: Volkswagen Bora / carnewschina.com

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