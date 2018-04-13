Французький виробник цього року провів реструктуризацію свого модельного ряду. Одні моделі зникли, інші - трансформувались, а ця була створена спеціально для ринку Китаю.

Група PSA почала диверсіфікацію свого модельного ряду ще у 2014 році, коли вивела DS Automobiles у самостійний бренд. Тепер виробник більш прицільно “вистрілює” новими моделями, орієнтуючись на уподобання клієнтів на конкретних ринках. Наприклад компактний кросовер Citroen C4 Aircross адресований виключно китайським покупцям.

Не так давно стало відомо, що у Європі хетчбек С4 буде поглинутий моделлю Citroen C4 Cactus. У той же час новий компактний кросовер C3 Aircross замінить у лінійці моделей перше покоління С4 Cactus. А от китайському ринку французький виробник вирішив запропонувати особливу модель: Citroen C4 Aircross. Такого кросовера у Європі не буде. Автомобіль виготовляється на спільному підприємстві Dongfeng-PSA у КНР.

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Модель базується на європейському C3 Aircross, але має дещо збільшені габарити: плюс 12 сантиметрів до довжини і плюс шість до колісної бази. Увесь додатковий простір використано для збільшення місця на другому ряду сидінь. Таким чином, фактично мова йде про “лонгований” C3 Aircross, який вже доступний в українських дилерів.

Citroen C4 Aircross буде доступний з двома чотирициліндровими бензиновими двигунами з турбонаддувом; 1.2 на 136 к.с. і 1.6 на 167 к.с. Обидва мотори працюють у парі з шестиступінчатою механічною коробкою передач або автоматом з такою ж кількістю позицій.

C4 Aircross справить дебют пізніше цього місяця на Пекінському автосалоні, а до дилерів кросовер потрапить у другій половині року. До речі, в Україні усе ще доступні хетчбек С4 та кросовер C4 Cactus.

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