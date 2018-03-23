Цього року дві французькі марки запропонують українцям п'ять нових моделей, дюжину свіжих версій та комплектацій для автомобілів, що вже продаються, а також повнопривідні комерційні авто.

Група PSA – це автомобілі французьких марок Peugeot та Citroen. Українське представництво компанії анонсувало вихід на наш ринок числених новинок, серед яких є дійсно унікальні пропозиції. Наприклад, повнопривідні фургони та мікроавтобуси.

Гарячими новинками Peugeot цього року стануть компактний міський хетчбек 108 та кросовер 5008. Це абсолютно нові моделі. Окрім них, українцям будуть запропоновані нові версії таких моделей як 208 та 2008 – для них стануть доступні екологічні та потужні двигуни серії PureTech і рівень оснащення GT Line. А вже на наступний рік анонсовані седан 508 та фургончик Rifter.

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Peugeot 108 – найменша модель марки, міський хетчбек А-класу. Українцям ця модель буде запропонована у кількох варіантах виконання. На вибір доступні шість варіантів двоколірного окрасу автомобіля, три види внутрішнього оздоблення, а на додаток ще й 7 декоративних наліпок на кузов. Компактна модель має досить високий рівень оснащення сучасними системами допомоги водію, котрий включає сенсорний екран мультимедійної системи з функцією Mirror Screen, що показує зображення з камери заднього виду, систему попередження про вихід зі смуги руху, функцію автоматичного екстренного гальмування. “Сто восьмий” оснащується еко-двигуном PureTech та роботизованою трансмісією. Модель з’явиться на ринку вже у квітні.



Фото: Peugeot 108 / Peugeot

Новий Peugeot 508 має прибути в Україну на початку наступного року. Седан D-классу кардинально змінився, порівняно з актуальною моделлю – абсолютно новий дизайн кузову, салон i-Cockpit, сучасне оснащення електронними системами та нові двигуни PureTech и Blue HDi, що відповідають останнім стандартам Euro 6.



Фото: Peugeot 508 / Peugeot

Великий кросовер С-класу Peugeot 5008 офіційно представлений на нашому ринку з лютого, але на початку цього літа французька марка розширить можливості для вибору для покупців цієї моделі, запропонувавши модель з семимісним салоном та два нових рівні оснащення: 5008 HDi 150 AT6 GT-Line та 5008 BlueHDi S&S 180 AT8 GT з двигуном потужністю 180 к.с. та 8-ступеневим “автоматом”. Передовий рівень оснащення та додаткові опції дозволяють порівнювати цю модель з кросоверами класом вище, при цьому вартість 5008 буде привабливішою за моделі D-класу.



Фото: Peugeot 5008 / Peugeot

Ще однією новинкою від французького бренду стане компактний фургон Peugeot Rifter. Його офіційна презентація в Україні запланована на початок наступного року, та про особливості моделі представники Пежо розказали вже зараз. Ця модель прийшла на зміну добре відомому нам “каблучку” Peugeot Partner. “Ріфтер” побудований на спільній платформі з Citroen Berlingo та Opel Combo, а також ділить з ними силові агрегати. Мінівен має широкі можливості трансформації салону, а також два десятки передових електронних помічників. Фургончик пропонуєтсья у вантажному та пасажирському виконаннях, кожен з яких може бути як стандартної довжени, так і “лонгованим” з 4,4 метрів до 4,75. Версія Long вміщує сімох пасажирів. Серед оснащення мінівена значаться такі системи як адаптивний круїз-контроль, екстренне гальмування, моніторинг сліпих зон та кругові камери, а також індикатор стомленості водія. Через деякий час після початку продажів дилери запропонують Rifter у виконанні 4х4.



Фото: Peugeot Rifter / Peugeot

У числі інших оновлень модельного ряду Peugeot: хетчбек 208 GT-Line з новим двигуном, найменший кросовер марки 2008 у виконанні GT-Line з новим мотором, нові версії фургонів Traveller, Expert та Boxer.

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Не менш цікавими будуть і пропозиції від Citroen. Українців очікують чотири нові моделі, оновлення для поточного модельного ряду і також кілька повнопривідних версій автмобілів.

Однокласник “Сто восьмого” – Citroen C1 нового покоління дебютував на нашому ринку минулого місяця. Компактний сіті-кар виконано у сучасному стилі марки, що започаткована моделями Cactus. С1 має широкі можливості для індивідуалізації, подібно до свого брата Пежо. Рівень оснащення та силові агрегати у обох моделей також майже ідентичні.



Фото: Citroen C1 / Citroen

Французький бренд, разом з оновленням, вирішив провести певну трансформацію свого модельного ряду. Новий компактний кросовер C3 Aircross замінить у лінійці моделей перше покоління С4 Cactus. У той же час друге покоління C4 Cactus прийде на зміну хетчбеку С4, котрий більше не буде випускатись.

C3 Aircross прибуде в Україну в останній тиждень березня. Цей SUV класу “В” має зсувні сидіння 2-го ряду, широкий вибір персоналізації, один з найпросторіших салонів у своєму класі та місткий багажник. У списку оснащення моделі панорамний дах зі зсувною панеллю, проекційний дисплей, бездротова зарядка та числені системи допомоги водію. Вибір двигунів та трансмісій включає PureTech та HDi, що поєднуються з автоматичною та механічною трансмісією – у цьому сегменті сьогодні це рідкісне явище.



Фото: C3 Aircross / Citroen

Про нове покоління Citroen C4 Cactus його творці кажуть, що це “сміливий компактний хетч, що являє собою новий еталон комфорту”. Новинка суттєво змінила образ, при цьому залишивши характерні особливості попередника. У той же час новий C4 Cactus позбувся деяких атрибутів кросовера, аби стати ближчим до традиційних хетчбеків. Серед особливостей новинки варто відзначити підвіску з прогресивними гідравлічними подушками, що значно пом’якшує вібрації та коливання кузова від нерівностей дорожнього покриття. “Кактус” хетчбек отримав двигуни останнього покоління BlueHDi 100 S&S RT6 та PureTech 110 S&S AT6 – відповідно з роботизованою та автоматичною трансмісією. Цю модель покупцям запропонують весною.



Фото: Citroen C4 Cactus / Citroen

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Новий Citroen Berlingo – двійник моделі Rifter від Peugeot. Він прибуде в Україну також на початку 2019 року. Компактвен матиме звичайну та подовжену базу з семимісним салоном у пасажирському виконанні. Під капотом цієї моделі також будуть сучасні еко-двигуни французького концерну та передові трансмісії. Невдовзі після початку продажів Berlingo його можна буде замовити з повнопривідною трансмісією Dangel.



Фото: Citroen Berlingo / Citroen

Окрім того, протягом року кілька моделей Citroen отримають оновлення: хетчбек C3 буде запропоновано у спеціальній комплектації ELLE, створеній спільно з одноїменним жіночим журналом, C3 Aircross додасть до списку моторів дизельний, нові версії з’являться у списку комплектацій фургонів Spacetourer, Jumpy та Jumper.

Наостанок зазначимо, що маркетологи PSA вирішили продавати в Україні автомобілі преміум марки DS не через дилерські Citroen, як це було до цього часу, а відкривати власні. Тож цього року ми побачимо кілька нових автосалонів під вивіскою DS, але у них буде представлена одна єдина модель – найновіший кросовер DS 7 Crossback.

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