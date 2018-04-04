Продажі електричної версії Crafter у Європі почнуться у вересні цього року. Зараз же виробник розказав, чого чекати від великого комерційного фургона на чистій енергії.

У дилерів континентальної Європи eCrafter з'явиться у вересні 2018 го. Volkswagеn запевняє, що електрична модель буде максимально вигідною, якщо середній денний пробіг становить 70-100 км.

Протягом 2017 року невеличкий парк електричних Volkswagеn eCrafter використовувався кількома різними компаніями-перевізниками у Європі. “Бойові” випробування дозволили виробнику проаналізувати та оптимізувати роботу автомобіля. Також Фольксваген провів аналіз роботи 1500 комерційних клієнтів та заявляє, що 85% поїздок у місті складають по 70-100 км на день, причому з частими зупинками. Саме для таких умов експлуатації eCrafter оптимальний. При цьому максимальна дистанція, яку здатен подолати eCrafter на одному заряді становить 160 км.



Фото: Volkswagеn eCrafter / Volkswagеn

Зарядити акумулятор автомобіля, розміщений під підлогою, від пристрою стандарту CCS можна за 45 хвилин до 80%. Від настінного блоку змінного струму – на 100% за 5,5 години. Електричний “пакет” розповсюджується лише на Crafter звичайних розмірів – подовжені версії можуть бути лише на традиційному пальному.

Виробник не повідомляє, на яку вісь будуть спрямовуватись 136 кінських сил потужності електромотора. Моделі з ДВЗ можуть бути з переднім, заднім, та повним приводом.

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