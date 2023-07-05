Volkswagen показав T-Cross: він має оновлений дизайн, розширене стандартне обладнання, нові технологічні функції та інтер’єр.

Вперше представлений чотири роки тому, T-Cross продався тиражем у 1,2 мільйони одиниць та став одним з лідерів сегменту. За межами Європи він відомий під назвами Tacqua і Taigun.

Оновлений варіант, який надійде клієнтам наприкінці 2023 року, отримав новий дизайн передньої та задньої частини з новими вбудованими світлодіодними фарами, денними ходовими вогнями та задніми ліхтарями. Світлодіодні матричні фари IQ.LIGHT є абсолютно новою розробкою Volkswagen і вперше пропонуються на T-Cross. До модельного ряду додано три нові свіжі кольори: однотонний Grape Yellow (спортивний жовтий), Clear Blue Metallic (світло-блакитний) і Kings Red Metallic (яскравий червоний).

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Центральним елементом інтер’єру нового T-Cross є окремий дисплей інформаційно-розважальної системи (стандартно діагоналлю вісім дюймів, топова версія – 9,2 дюйма). Усі версії оснащені цифровими дисплеями водія.

Панель приладів має м’яку оббивку та значно якісніші матеріали поверхні. Те саме стосується накладок передніх дверей версій Style і R-Line. Ручна система кондиціонування повітря є стандартною, а автоматичний кондиціонер Air Care Climatronic із сенсорними слайдерами з підсвічуванням доступний як опція.

Об’єм багажника у T-Cross становить від 385 до 455 літрів при завантаженні до висоти заднього сидіння. Цікаво, що переднє пасажирське сидіння можна додатково скласти, так довжина безперервної вантажної зони від задньої до передньої частини становитиме 2398 мм, в неї можна вмістити все – від дощок для серфінгу до парапланів.

Новий T-Cross є одним із небагатьох автомобілів у своєму класі у світі, який опціонально оснащений системою Travel Assist для кращого поздовжнього та поперечного контролю автомобіля. Залежно від руху попереду та дозволеної швидкості T-Cross може контролювати швидкість автомобіля за допомогою автоматичного прискорення та гальмування. Автомобіль може автоматично зупинятись та починати рух, якщо оснащений DSG.

Попередні продажі розпочнуться в четвертому кварталі 2023 року. Вихід на ринок – в першому кварталі 2024 року. Попри значні вдосконалення, новий T-Cross матиме привабливу базову ціну.