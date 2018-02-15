Репутация надежного немецкого автомобиля, закрепилась за брендом Volkswagen в том числе и благодаря модели Passat B5. Но ведь надежный - не значит вечный. Многие из ввезенных в Украину B5 уже выработали свой ресурс или находятся на грани.

Volkswagen Passat B5 выпускался с 1997 по 2005 год. Модель была успешной и долго продержалась на конвейере, пережив лишь один рестайлинг в 2000 году. Сейчас это – один из самых популярных в Украине автомобилей на еврорегистрации.

Фары, решетка радиатора и повторители поворотов на зеркалах – главнее внешние отличия рестайлинговой версии

Наибольшей популярностью пользуются версии с дизельным двигателем объемом 1.9 л. Их стоимость колеблется от 1 500 до 3 500 долларов. За такие же автомобили на украинской регистрации просят 5 000 - 8 000 долларов.

Volkswagen Passat B5 – один из создателей легендарной надежности марки

Кузов Volkswagen Passat B5. Одним из весомых плюсов Фольксвагена Пассат Б5 является стойкий к коррозии кузов. Невзирая на почетный возраст некоторых экземпляров, ржавчину можно найти лишь у сильно запущенных автомобилей и машин, некачественно восстановленных после ДТП. Но стоит учесть, что первым Passat B5 в прошлом году исполнись 20 лет. Соответственно, вероятность их участия в авариях очень высока.

Дизельные двигатели обладают отличными потребительскими качествами – они тяговиты экономичны и достаточно долговечны

Двигатель Volkswagen Passat B5. Моторная гамма Passat B5 достаточно обширна, но наибольшей популярностью в Европе, а теперь соответственно и в Украине, пользуются две версии с дизельными моторами, объемом 1.9 л. В целом оба двигателя достаточно надежны. После 200 – 250 тысяч километров пробега дают течь переданий сальник коленвала и сальник распредвала. Менять их желательно в комплекте с ремнем ГРМ. Цена такой операции вместе с запчастями - 250 – 300 долларов. Цена обусловлена тем, что для доступа к приводу ГРМ нужно демонтировать “морду” - бампер и все радиаторы.

Для замены ремня ГРМ нужно демонтировать бампер, фары и рвсе радиаторы

Принципиальная разница между двумя дизельными моторами 1.9 л. заключалась в топливной системе. Один из них оборудован насос-форсунками и он очень требователен к качеству топлива. Солярка сомнительного происхождения может достаточно быстро вывести из строя детали топливной аппаратуры. Цена одной новой неоригинальной насос-форсунки – 800 – 1000 долларов, а их на двигателе четыре штуки.

Насос-форсунка – достаточно сложный и дорогой узел

Мотор со стандартной топливной системой менее требователен к качеству топлива и более привлекателен в плане содержания. Ресурс ТНВД, как и у большинства автомобилей, достигает полумиллиона километров, его реставрация стоит 600-800 долларов. Ресурс турбины – 150-250 тысяч километров. Новый неоригинальный турбонагнетатель производства компании Garrett обойдется долларов в 600-700. Реставрация c заменой картриджа обойдется дешевле – 300-400 долларов, а вот ставить турбину с разборки нежелательно – скорее всего, ее ресурс уже выработан.

Реставрация обычного ТНВД потребуется после 300-500 тыс км.

Коробка передач Volkswagen Passat B5. Механические коробки передач надежны, долговечны и практически никогда не доставляют проблем. Ресурс сцепления – 100 – 150 тыс км. цена комплекта сцепления с заменой – около 100 – 150 долларов.

Иногда, если вовремя не заметить порванный пыльник, выходят из строя ШРУСы стоимостю 30-60 долларов. Двухмассовый маховик служит 200-250 тысяч километров и стоит 700 – 900 долларов.

Ресурс демпферного маховика - 200-250 тыс км. Цена: 700-900 долларов

Старые 4-диапазонные автоматы тоже славятся долговечностью, а вот их более продвинутые 5-диапазонные братья уже любят покапризничать. Резкие старты, пропущенное сервисное обслуживание или длительная пробуксовка очень быстро выводят их из строя. Кроме того, некоторые датчики АКП находятся снаружи. Их проводка и разъемы склонны к окислению, что тоже приводит к неисправностям 5-диапазонной АКП.

Пятидиапазонные автоматы очень требовательны в плане обслуживания.

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Подвеска Фольксваген Пассат Б5. Передняя подвеска у Volkswagen Passat B5 довольно сложная – четырехрычажная. Менять выходящие из строя рычаги бессмысленно, гораздо проще каждые 50 - 80 тысяч устанавливать новый комплект из четырех рычагов, пары рулевых наконечников и тяг стабилизатора. Цена такой операции вместе с запчастями - 200 – 350 долларов. Пружины и амортизаторы служат по 200 – 300 тысяч Замена всех четырех пружин и амортизаторов на неоригинальные обойдется в 300 – 400 долларов.

Переднюю подвеску лучше менять комплектом

Электрика Volkswagen Passat B5. Настоящий бич Фольксвагена Пассат Б5 – электрика и электроника. Многие блоки управления находятся под полом, в ногах водителя и переднего пассажира. Со временем их герметичность нарушается и влага, попадающая в проводку и на микросхемы, приводит их в негодность. Устранение подобных неисправностей требует от исполнителя высокой квалификации, занимает много времени и средств.

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В целом Volkswagen Passat B5 прекрасно отображает немецкий подход к автомобилестроению. Этот автомобиль не доставляет серьезных хлопот при пробеге до 250-300 тыс. км. Но после достижения этих показателей начинает требовать серьезных финансовых вливаний, что делает его эксплуатацию достаточно дорогой и не всегда оправданной. Прагматичные европейцы в этой ситуации принимают верное решение – избавляются от автомобиля. Естественно, то от чего успешно избавились в Европе привозят к нам… “на бляхах”.

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