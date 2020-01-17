Через кілька місяців після GTI німецький автовиробник обіцяє поповнити лінійку ще й R-версією.

Гарячий хетчбек на базі нового покоління Volkswagen Golf дебютує на автосалоні в Женеві у березні. Разом з GTI буде представлена версія GTD, а найпотужнішу модифікацію Golf R покажуть пізніше – у липні, на фестивалі швидкості у Гудвуді.

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Volkswagen продовжує розширювати пропоиції на восьме покоління Golf за допомогою спортивних модифікацій. Autocar стверджує, що новий GTI використовує оновлену версію 2-літрового чотирициліндрового двигуна, продуктивність якої довели до 287 к.с. Причому, начебто, без електрифікації, як передбачалось раніше.

Тим, хто віддає перевагу дизельним двигунам, адресований Golf GTD. Він оснащується дволітровим турбомотором потужністю у 197 к.с. лінійка моделі також включає Golf TGI з силовою установкою на зрідженому газі. Гамма моделей також включає цілий ряд гібридних версій.

Фото: рендери та шпигунське фото Volkswagen Golf GTI 2020 / Motor1, Autocar

Топовим для Golf буде виконання з індексом R, йому обіцяна продуктивність у 300 к.с. та повнопривідна трансмісія. Більше того, ходять чутки про появу ще радикальнішого “Гольф” – R Plus, котрому пророкують потужність під 400 к.с.

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