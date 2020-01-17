Через несколько месяцев после GTI немецкий автопроизводитель обещает пополнить линейку еще и R-версией.

Горячий хэтчбек на базе нового поколения Volkswagen Golf дебютирует на автосалоне в Женеве в марте. Вместе с GTI будет представлена версия GTD, а самую мощную модификацию Golf R покажут позже – в июле, на фестивале скорости в Гудвуде.

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Volkswagen продолжает расширять предложения на восьмое поколение Golf с помощью спортивных модификаций. Autocar утверждает, что новый GTI использует обновленную версию 2-литрового четырехцилиндрового двигателя, производительность которой довели до 287 л.с. Причем, вроде бы, без электрификации, как предполагалось ранее.

Тем, кто предпочитает дизельные двигатели, адресован Golf GTD. Он оснащается двухлитровым турбомотором мощностью в 197 л.с. Линейка модели также включает Golf TGI с силовой установкой на сжиженном газе. Гамма моделей также включает целый ряд гибридных версий.

Фото: рендеры и шпионское фото Volkswagen Golf GTI 2020 / Motor1, Autocar

Топовым для Golf будет выполнение с индексом R, ему обещана производительность в 300 л.с. и полноприводная трансмиссия. Более того, ходят слухи о появлении еще более радикального "Гольф" – R Plus, которому предсказывают мощность под 400 л.с.

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