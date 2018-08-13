Світова статистика продажів нових автомобілів у першій половині 2018 року.

Нинішній рік видався досить успішним для автовиробників – за перше півряччя було продано на 4,1% більше нових легкових машин, ніж за аналогічний період 2017 року.

За інформацією аналітичного агентства Focus2move, в першому півріччі 2018 го було продано 46,1 млн. На чолі списку – концерн Volkswagen Group. За шість місяців німецькому гіганту вдалось реалізувати 5 589 682 автомобілів.

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Після об’єднання Renault та Nissan разом (5 169 124 авто) вдалось посунути корпорацію Toyota, що не так давно займала першу сходинку таких рейтингів, а тепер змушена задовольнятись третім місцем з показником у 4 741 227 проданих за півріччя автомобілів. Повний список лідерів автопрому початку 2018 року виглядає наступним чином:

Volkswagen Group – 5 589 682 (VW, Audi, Porsche, Bentley, Lamborghini, Bugatti, SEAT, Skoda)

Renault-Nissan-Mitsubishi Aliance – 5 169 124 (Renault, Nissan, Mitsubishi, Dacia, Dongfeng, Lada)

Toyota – 4 741 227 (Toyota, Lexus, Daihatsu)

General Motors – 4 302 104 (GMC, Holden, Buick, Cadillac, Chevrolet)

Hyundai-Kia – 3 692 949 (Hyundai, Kia, Genesis)

Ford Motor – 2 965 027 (Ford)

Fiat Chrysler Automobiles – 2 513 718 (Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Abarth, Maserati, Chrysler, Dodge, Jeep, Ram Trucks)

Honda Motor – 2 384 771 (Honda, Acura)

PSA Group – 2 283 481 (Peugeot, Citroën, Opel, Vauxhall, DS Automobiles)

Daimler AG – 1 412 263 (Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach)

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