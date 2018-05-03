Вже є звичайний Tiguan, довгобазний семимісний Tiguan Allspace, для Китаю вже готовий гібридний Tiguan L 430 PHEV, а слідом за ним слід чекати й Coupe.

За данними AutomobileMagazine.fr купеподібний Tiguan буде представлений у другій половині 2018 року, а світові продажі моделі стартують на початку 2019 року. Щоправда фактично ця інформація не підтверджена.

У ЗМІ не потрапляли шпигунські знімки кросовера у новому кузові, та й представники Volkswagen ні про що подібне не обмовлялись. Однак, спираючись на аналогічну ситуацію з Atlas Atlas Cross Sport, автори фринцузького видання “вангують” появу купеподібного Тігуана на платформі MQB.

Якщо таке станеться, чого очікувати від Tiguan Coupe? Перш за все, модель буде п’ятимісною. Ймовірно, передньопривідною у початковому рівні виконання та з шестиступінчатою механічною коробкою передач. Якщо буде комплектація R, то можна розраховувати приблизно на 300 кінських сил та повний привід з 7-ступеневою DSG, подібно до Cupra Ateca.

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