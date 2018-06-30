Американське відділення Volkswagen вирішило припинити продажі моделі, котра не користується популярністю.

Поряд з сучасним поколінням Volkswagen Tiguan, яке продається в Європі, Україні та інших країнах світу з 2016 року, у США паралельно продавалась бюджетна версія з позначкою Limited. Це був Tiguan минулого покоління.

Він пропонується американським споживачам більш ніж на дві тисячі доларів дешевше за сучасну модель - $23 150 проти $25 495. Більше того, виробник надавав гарантію на машину у 6 років чи 72 00 миль (116 тис. км).

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Навіть за таких умов кросовер минулого покоління не користувався популярністю: за перші п’ять місяців 2018 року їх придбали всього 7,7 тисяч одиниць на всю Америку! Щоправда, за новим Tiguan в США також не стоять черги: їх купили 38 тисяч.

Мізерні обсяги продажів Volkswagen Tiguan Limited змусили керівництво компанії припинити його випуск та продаж до кінця цього року, хоча раніше були плани продовжити його життя ще хоча би на рік.

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