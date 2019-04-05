Випробування на громадських дорогах проводяться у Гамбурзі.

У дорожніх тестах Volkswagen в Гамбурзі беруть участь 5 хетчбеків e-Golf, обладнаних системами автоматичного управління 4 рівня.

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Тестовий парк складається з п'яти модифікованих електрокарів Volkswagen e-Golf, кожен з яких обладнаний 14 камерами, 7 радіолокаційними блоками і 11 лазерними сканерами. Ці датчики генерують до 5 гігабайт даних за хвилину, які обробляються комп'ютером, розміщеним у багажнику. Обчислювальна потужність кожного автомобіля еквівалентна 15 ноутбукам, повідомляє Volkswagen.

Виробник сподівається довести свою систему до 5 рівня автономності вже у 2020 році, хоча законодавчої бази для використання стовідсоткових безпілотників не має поки що жодна країна. Для того, аби безпілотники стали реальною частиною автопарків, також необхідно “підтягувати” технології, які дозволять автомобілям взаємодіяти з інфраструктурою, наприклад обладнувати світлофори комунікаційними функціями V2I для “спілкування” з машинами.

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