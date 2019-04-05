Испытания на общественных дорогах проводятся в Гамбурге.

В дорожных тестах Volkswagen в Гамбурге принимают участие 5 хэтчбеков e-Golf, оборудованных системами автоматического управления 4 уровня.

Также интересно: Охранная система Tesla Sentry Mode помогла арестовать злоумышленницу: видео

Тестовый парк состоит из пяти модифицированных электрокаров Volkswagen e-Golf, каждый из которых оборудован 14 камерами, 7 радиолокационными блоками и 11 лазерными сканерами. Эти датчики генерируют до 5 гигабайт данных за минуту, которые обрабатываются компьютером, размещенным в багажнике. Вычислительная мощность каждого автомобиля эквивалентна 15 ноутбукам, сообщает Volkswagen.

Производитель надеется довести свою систему до 5 уровня автономности уже в 2020 году, хотя законодательной базы для использования стопроцентных беспилотников не имеет пока ни одна страна. Для того, чтобы беспилотники стали реальной частью автопарков, также необходимо “подтягивать” технологии, которые позволят автомобилям взаимодействовать с инфраструктурой, например оборудовать светофоры коммуникационными функциями V2I для “общения” с машинами.

Также интересно: Toyota открыла доступ к своим патентам на электрифицированные автомобили