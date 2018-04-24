Це буде зроблено для того, щоб кур’єрські служби Amazon змогли доставляти посилки прямо в автомобілі.

Послуга доставки товарів, придбаних в інтернет-магазині Amazon, в салон автомобіля Volvo, стала доступна з 24 квітня у 37 американських містах. Партнерська угода між Amazon та Volvo передбачає розширення цього сервісу по всій Америці.

Універсальний ключ, який відчинятиме двері чи багажник автомобілів Volvo, буде доступний кур’єрам, які доставлятимуть замовлення від Amazon. Цей сервіс є продовженням послуги для постійних покупців найбільшого в світі інтернет-магазину Amazon під назвою Amazon Key. Вона працює в великих містах США. Ідея доставки в тому, що постійні споживачі інтернет-магазину надали ключі від коридорів своїх домівок (без доступу до житла), щоб кур’єр міг доставити посилку навіть тоді, коли власника нема вдома.

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Аналогічна послуга Amazon Key In-Car дозволить доставити вантаж в порожній запаркований автомобіль. При цьому власник авто буде знати, коли машину відчинили, коли поклали у неї пакунок та коли знову замкнули на ключ.

Схожа ідея буде запроваджена для тих власників Volvo, хто завантажить на свій смартфон додаток Amazon та пов'яже обліковий запис Amazon Prime з системою Volvo On Call. Сьогодні ця послуга доступна в кількох європейстких країнах –Норвегії, Швеції та Швейцарії.

Нагадаємо, що Chevrolet та Shell запустили систему безконтактної оплати на заправках.