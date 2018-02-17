Глава компанії Tesla одразу ж пообіцяв виправити ситуацію.

Американці не перестають вражати своїм підходом до багатьох речей, і в тому числі – до автомобілів. Раніше ми вже повідомляли, що в Каліфорніі сталося ДТП з найновішою моделлю Tesla – Model 3. Автомобіль врізався в стовп, а водій та пасажир як ні в чому не бувало вийшли з машини й попрямували далі. Трохи згодом це авто виставили на страховий аукціон, де на нього кинули оком багато українців.

Ця історія має цікаве продовження. Власник розбитої Tesla Model 3, який в’їхав в стовп, висловив незадоволення від результатів інциденту. Він написав у популярному американському блозі, що після ДТП був трохи розчарований. Адже у нього після аварії трохи боліла нога, якою він натискав на газ. Окрім того, він не зміг відкрити бардачок в машині після удару, бо він відчиняється лише командою з екрану. А звідти йому треба було забрати документи. Цей екран пасажир розбив рукою, та ще й поранився.

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При цьому власник нової Tesla Model 3 зізнався, що лікарі, які приїхали на місце аварії, дуже здивувались, що з ним нічого не трапилось. Зазвичай при таких ДТП людина не може ходити сама.

В нашій країні з такої заяви «постраждалого» відверто б посміялись: «Дякуй Богу, що живий залишився!» Але тільки не в США. У відповідь керівник компанії Tesla Ілон Маск у своєму Твіттері відповів колишньому власникові Model 3, що прислухається до його зауважень. Вже після наступного оновлення програмного забезпечення у Tesla буде розблоковуватись «бардачок» після аварії. А на екран наліплять прозору плівку.

Втім, власник Tesla Model 3 не збирався подавати до суду, як це часто роблять його співвітчизники. А замовив собі ще один такий же автомобіль.

Нагадаємо, що київський метрополітен запропонував Ілону Маску відправити Tesla під землю.