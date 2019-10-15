Введено новий штраф за невиконання водієм, який здійснює перевезення вантажів або пасажирів, вимог працівника Укртрансбезпеки про зупинку автомобіля. Він почне діяти з 25.09.2019

Зупинка може бути здійснена лише працівниками Укртрансбезпеки у форменому одязі, які мають відповідне службове посвідчення, направлення на перевірку, сигнальний диск (жезл) та індивідуальну печатку.

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Штраф складає 3400 грн. або позбавлення права керування на строк від 3-х до 6-ти місяців.

Перевірка може здійснюватись лише шляхом проведення рейдових перевірок (перевірок на дорозі) на підставі щотижневого графіка. Графік складається та затверджується керівником Укртрансбезпеки або її територіального підрозділу. Перевірка проводиться групою посадових осіб Укртрансбезпеки у кількості не менш як дві особи.

Недотримання працівниками Укртрансбезпеки зазначених вимог є підставою для скасування штрафу.

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