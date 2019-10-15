Введен новый штраф за невыполнение водителем, осуществляющим перевозку грузов или пассажиров, требований работника Укртрансбезопасности об остановке автомобиля. Он начнет действовать с 25.09.2019.

Остановка может быть произведена только работниками Укртрансбезопасности в форменной одежде, которые имеют соответствующее служебное удостоверение, направление на проверку, сигнальный диск (жезл) и индивидуальную печать.

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Штраф составляет 3400 грн. или лишение права управления на срок от 3-х до 6-ти месяцев.

Проверка может осуществляться только путем проведения рейдовых проверок (проверок на дороге) на основании еженедельного графика. График составляется и утверждается руководителем Укртрансбезопасности или ее территориального подразделения. Проверка проводится группой должностных лиц Укртрансбезопасности в количестве не менее двух человек.

Несоблюдение работниками Укртрансбезопасности указанных требований является основанием для отмены штрафа.

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