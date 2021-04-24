Audi Q5 першого покоління приваблює стриманою зовнішністю, непоганим салоном та дуже гарними манерами на асфальті. Проте є у цього кроссовера і недоліки, на які варто звертати особливу увагу, купуючи вживаний автомобіль.

Перше покоління Audi Q5 випускалось з 2008 по 2016 рік. У 2012 році був рестайлінг, який зачепив не тільки зовнішність – у післярестайлінгових моделях було виправлено багато "дитячих болячок" у технічній частині.

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Зараз в Україні пропонують вживані Audi Q5 першого покоління за ціною від 12 до 30 тисяч доларів.

Двигуни

Лінійка двигунів складалась з бензинових та дизельних рядних четвірок, а також V-6 потужністю від 143 к.с. Виділити якійсь найпопулярніші двигуни доволі складно, на ринку достатньо пропозицій з будь-якими моторами, включаючи найпотужніші топові агрегати.

Одним з найнадійніших вважають 2.0 TDI. До рестайлінгу його головною проблемою називали привід масляного насоса. Проблеми бувають у ранніх версіях мотора з модулем балансирних валів, розташованим в нижній частині картера. В цих двигунах часто провертає вал приводу масляного насоса – наслідки можуть бути дуже невтішними. Після рестайлінгу конструкцію двигуна змінили (потужність зросла до 150 або 177 к.с.) і проблеми з тиском масла були повністю усунені.

3,0-літровий турбодизель перших років випуску може доставити серйозні неприємності. Йдеться про ланцюг приводу ГРМ, розташований зі сторони коробки передач. Характерною ознакою його виходу з ладу є галаслива робота протягом декількох секунд після холодного запуску. Для заміни ланцюга, натягувача та інших супутніх деталей доводиться виймати двигун. На щастя, це стосується покоління двигуна, що дістався Audi Q5 в перший рік випуску. У більш пізніх машинах встановлювався модернізований турбодизель з меншою кількістю ланцюгів. Він має більш високу міцність і здатний пройти понад 400-500 тис. км. без серйозних втручань.

Всі дизельні двигуни мають періодичні проблеми з клапаном EGR. Його стан залежить від якості пального. Зазвичай чистити або міняти його доводиться раз в 40-60 тисяч кілометрів. Дуже чутлива до якості дизелю і паливна апаратура – вихід з ладу насосу високого тиску трапляється досить часто, а ось форсунки з поганим пальним справляються.

Якщо дизель експлуатується у місті і більшість поїздок лише на короткі відстані – забивається сажовий фільтр. Процес його очищення запускається автоматично, але він добряче вкорочує віку дорогій деталі. Тож сервісмени рекомендують періодично їздити по трасі з відносно великою стабільною швидкістю.

Певні питання викликали і бензинові мотори. Найміцніший з них - атмосферний 3,2-літровий V6. Правда, він дуже ненажерливий, а через систему прямого впорскування встановлення ГБО на такий мотор буде зовсім недешевим і окупиться тільки при дуже великих пробігах. Варто зазначити, що він вимогливий до якості пального. Якщо бензин неякісний і детонує, покриття циліндрів швидко руйнується і виникають задири.

У всіх бензинових моторів нерідко спостерігаються випадки підвищеної витрати моторного масла на угар - особливо в 2.0 TFSI, випущених до 2013 року. Виробник, з метою зниження внутрішнього тертя, застосував дуже тонкі маслознімні кільця, які залягають після 100-150 тис. км. "Розкоксовка" кілець допомагає далеко не всім. Вартість капітального ремонту із заміною поршнів і кілець – кілька тисяч доларів. Крім того, в перших версіях цього мотору передчасно (60-80 тис км) розтягується ланцюг приводу ГРМ. Надалі VAG модернізував двигун - 2.0 TFSI. У 2013 році були внесені зміни конструкція поршнів. Разом з масложором перемогли і проблему розтягування ланцюга. До речі, Q5 сами з такими двигунами найчастіше приганяють в Україну зі США.

У топового 3,0 TFSI після 100 000 км трапляється вихід з ладу компресора з механічним приводом. Його ремонт проблематичний. Крім того цей двигун, як і всі бензинові V6 на автомобілях групи VAG, дуже чутливий до якості пального. Якщо виникає детонація – блок дуже швидко виходить з ладу й потребує гільзовки.

Трансмісія

Система повного приводу вважається однією з найкращих в класі і не доставляє ніяких проблем. Рішення дуже надійне з "чесним" диференціалом. Взагалі, купити Ауді з повним приводом у будь-якому поколінні – гарна ідея.

У довгостроковій перспективі найкраще себе зарекомендував класичний автомат – Tiptronic. Коробка чудово поєднується з 6-циліндровими агрегатами – бензиновими і дизельними. Так, вона трохи довше "думає" при перемиканні, але великий крутний момент V6 з лишком компенсує цей недолік.

Що стосується S-tronic, роботизованої коробки передач з подвійним зчепленням (DSG), то тут частіше скаржаться на сильні поштовхи або уповільнені реакції. У більшості випадків недоліки вдається усунути за допомогою оновлення програмного забезпечення. Проте, після 100-150 тис. км практично неможливо уникнути проблем з мехатроніком і зчепленням. При цьому варто відзначити, що після рестайлінгу робот став менш капризним і більш витривалим.

Ходова

Підвіска забезпечує хорошу плавність ходу. Дорожчі версії мали амортизатори з можливістю коригування сили демпфування. На перший погляд передня підвіска виглядає так само, як в Ауді А4. Але тут вона адаптована до іншої геометрії, зокрема, до більш широкої колії. Відрізняється і підрамник - він ширше.

В ранніх і менш потужних версіях Q5 використовувався гідравлічний підсилювач керма, а в версіях потужністю понад 190 к.с. - електропідсилювач Servotronic. У 2011 році деякі модифікації отримали абсолютно новий електромеханічний підсилювач, ідентичний тому, що використовувався в А4 і А5.

Як правило, у важких позашляховиків відносно швидко (60-80 тис км) зношуються кульові та кермові тяги, які доводиться міняти разом з важелями. Ресурс направляючих елементів задньої підвіски значно більший. Порівняно швидко стираються гальмівні колодки і диски – це говорить радше про характер водіння. Передні і задні амортизатори доїжджають до 100 - 150 тис. км. Схожа картина і з підшипниками маточин. Передні доводиться оновлювати після 80 - 120 тис. км, а задні практично не турбують.

Інші проблеми і несправності

Кузов дуже добре захищений від корозії. Однак на деяких машинах спостерігається відшаровування фарби на кромці колісних арок і спучування фарби біля дверних ручок. Панорамний дах з часом перестає щільно закриватися, починає гриміти, підтікати і нервувати шумом вітру.

Через 6-10 років експлуатації починають пітніти передні фари. В автомобілях, обладнаних системою активного світла, при повороті керма можуть з'являтися неприємні звуки, найчастіше скрип.

Варто відзначити проблемні точкові світлодіоди. На ринку багато машин, в яких вони вже не працюють. Власники нічого не роблять, так як заміна коштує дорого. На щастя, можна знайти спеціалізовані компанії, що займаються відновленням світлодіодних вогнів.

Власники Ауді Q5 також відзначають неполадки в системі контролю тиску в шинах. Іноді збоїть аудіосистема Bose. Також час від часу відмовляється працювати камера заднього огляду. Після 150-200 тис. км пробігу може шуміти або відмовити моторчик пічки.

Чи варто купувати?

Вживані Ауді Q5 все ще здатні продемонструвати хорошу якість виконання та забезпечити високий рівень комфорту. З надійністю дорестайлінгових зразків були проблеми, але скоріше всього попередній власник їх вже вирішив. Купити Ауді Q5 з величезним пробігом – не дуже гарна ідея. Рестайлінгові версії після 2013 року мають набагато менше проблем, але коштують дорожче.