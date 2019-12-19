Сьогодні чимало нових авто оснащуються системами допомоги на дорозі, але скоро вони отримають і функцію стеження за ситуацією в салоні.

За допомогою камер, сенсорів і системи на базі штучного інтелекту бортовий комп’ютер зможе точно оцінювати стан людини за кермом: чи не перевтомився водій, чи не занадто багато відволікається від дороги і так далі. При тривожних сигналах автоматика зупинить транспортний засіб.

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Нова система Bosch з’явиться на серійних автомобілях в 2022 році. При цьому в Європейській комісії вважають, що до 2038 року ця технологія дозволить врятувати понад 25 тисяч життів і допоможе запобігти щонайменше 140 тисячам важких травм в одній лише Європі.

Щоб боротися з аварійними ситуаціями, Bosch пропонує вбудувати в кермо камеру, яка буде постійно стежити за очима водія. Система видасть попередження, якщо людина буде недостатньо уважною чи сконцентрованою.

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