Автомобіль відзнятий на відео у соціальному ролику.

Автомобіль Ferrari 456 GT, який виставлений на продаж зі стартовою ціною 2 157 659.00 грн. на аукціоні СЕТАМ, виявляється, був конфіскований за несплату аліментів. За участю цього автомобіля було знято соціальний ролик, який попереджає про санкції за несплату.

"Що може статися, коли не сплачуєш аліменти на утримання свої дитини роками! Коли заборгував значну суму чекай, що твою улюблену “іграшку” буде виставлено на найбільшому державному онлайн-аукціоні #OpenMarket. А кошти від реалізації підуть на погашення боргу, - йдеться в описі до відео.

Вказаний Ferrari 456 GT було конфіскована у громадянина Юрія Чернявського, який ухилявся від сплати податків. Цей багатодітний батько погодився на сплату аліментів у 15 тисяч гривень, але за умови, що бути бачити дитину. Однак колишня дружина не дозволяє йому побачень, тому батько відмовився платити. З листопада 2016 року "набігло" 260 тисяч гривень, тому виконавчі служба конфіскувала Ferrari 456 GT, повідомляє ТСН.

Окрім того, Юрію заборонили управляти авто, виїжджати за кордон, наклали арешт на майно, скасували дозвіл на зброю.

Аукціон відбудеться у липні 2018 року. Якщо сума виручених коштів буде більшою за суму боргу, різницю віддадуть власнику.

Нагадаємо, що блогер показав неймовірну колекцію Ferrari.