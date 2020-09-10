У Німеччині, виявляється, можна придбати вживаний автомобіль за ціною декількох поїздок на таксі в Києві.

Розглянемо для прикладу п'ять машин вартістю від 10 до 50 євро, які продаються на німецькому авторинку.

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Одним з таких автомобілів є Renault Clio 1998 року випуску. Ціна цієї далеко не найсвіжішої машини становить 10 євро.

Помітно, що ця модель давно стоїть на одному і тому ж місці. Однак, загалом машина має непоганий вигляд та ще й має нескручений пробіг в 128 тисяч км. Але, як сказано в оголошенні, автомобіль не пройшов техогляд в 2017 року і відтоді не експлуатується.

Далі за списком йде Volkswagen Golf третього покоління за 20 євро.

VW Golf III в Україні можна купити в середньому за 2 500-3 000 доларів. Тобто, в 100 разів дорожче, ніж просять за цю машину у заможній Німеччині. Пробіг - 250 тис. км, є зауваження щодо кузова, але машина на ходу і двигун робочий.

За 30 євро в Німеччині пропонують універсал Volvo V40 1999 року.

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У цієї моделі відсутні певні деталі і вм'ятина з правого боку, водночас мотор в робочому стані. На додачу майже нові шини Vredestein, які у нас точно не купити за вартістю конкретно цієї машини в Німеччині.

Якщо ви є власником 40 євро, то можете собі ні в чому не відмовляти та взяти популярний в Україні Opel Astra. "Німець" 2003 року випуску має несправний паливний насос та пробіг у 260 тисяч км.

Замикає список вживаних авто універсал Citroen C5 за "шалені" 50 євро. Двигун, за словами продавця, в бездоганному стані, але є нюанс - несправна автоматична КПП (машина не їде вперед). Попри це, машина не має подряпин та жодного разу не була в ДТП.