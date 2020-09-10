В Германии, оказывается, можно приобрести подержанный автомобиль по цене нескольких поездок на такси в Киеве.

Рассмотрим для примера пять машин стоимостью от 10 до 50 евро, которые продаются на немецком авторынке.

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Одним из таких автомобилей стал Renault Clio 1998 года выпуска. Цена этой далеко не самой свежей машины составляет 10 евро.

Примечательно, что эта модель давно стоит на одном и том же месте. Однако, в общем машина имеет неплохой вид да еще и имеет нескручений пробег в 128 тысяч км. Но, как сказано в объявлении, автомобиль не прошел техосмотр в 2017 году и с тех пор не эксплуатируется.

Далее по списку идет Volkswagen Golf третьего поколения за 20 евро.

VW Golf III в Украине можно купить в среднем за 2 500 – 3 000 долларов. То есть, в 100 раз дороже, чем просят за эту машину в богатой Германии. Пробег – 250 тыс. км, есть замечания относительно кузова, но машина на ходу и двигатель рабочий.

За 30 евро в Германии предлагают универсал Volvo V40 1999 года.

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В этой модели отсутствуют некоторые детали и вмятина с правой стороны, одновременно мотор в рабочем состоянии. В дополнение почти новые шины Vredestein, которые у нас точно не купить по стоимости конкретно этой машины в Германии.

Если вы являетесь владельцем 40 евро, то можете себе ни в чем не отказывать и взять популярный в Украине Opel Astra. "Немец" 2003 года выпуска имеет неисправный топливный насос и пробег в 260 тысяч км.

Замыкает список подержанных авто универсал Citroen C5 за "бешеные" 50 евро. Двигатель, по словам продавца, в безупречном состоянии, но есть нюанс – неисправна автоматическая КПП (машина не едет вперед). Несмотря на это, машина не имеет царапин и ни разу не была в ДТП.