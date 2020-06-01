Якщо ви пам'ятаєте Nissan Pathfinder як великий позашляховик, то забудьте. Нинішня версія цієї моделі – просто великий кросовер.

Ніссан Пасфайндер 4-го покоління в кузові R52 має достатнього спірний дизайн. І про нього можна зробити неправильні висновки. Адже під час тест-драйву команди SRT цей "бегемот" сильно здивував.

На тесті – автомобіль 2013 року виготовлення. Це великий, універсальний, практичний автомобіль.

Салон цього автомобіля неоднозначний. Так, він не преміальний, сидіння велюрові. Але якість оббивки висока – на пробігу 212 тисяч км не видно, що вони зношені. Пластик твердий, однак виглядає дуже приємно. Дисплей допотопний, так само як і органи керування мультимедіа. Однак клімат-контроль тризонний, пасажири другого ряду також можуть регулювати собі показники "атмосфери". Втім, на другому ряду досить висока підлога і короткий підлокітник. Nissan Pathfinder семимісний, і два сидіння третього ряду складаються дуже швидко. Другий ряд відсовується, і залізти на третій можна, хоча дорослим людям тісно. Там є підстаканники та дефлектори обдуву.

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Під капотом Nissan Pathfinder – бензиновий VQ35DE. Це 6-циліндровий V-подібний 260-сильний мотор з розподільним вприском. Він досить надійний і потужний. Трансмісія – варіатор. До "сотні" Pathfinder розігнався за 8,1 секунди. Він витрачає 13-15 літрів на сотню. Але задля економії можна встановити ГБО. Буває також 2,5 турбодизель та гібрид. Однак вони зустрічаються рідко.

Автомобіль оснащений повним приводом, і є "шайба", за допомогою якою можна змінювати характеристики проходження бездоріжжя.

Його вартість – від 13 тисяч доларів, і конкурентів нього не так вже й багато. Можливо, Honda Pilot, Acura MDX та Toyota Highlander. Всі вони набагато дорожчі – ціни за машини аналогічних років випуску починаються від 20 тисяч доларів. Тому якщо потрібен кросовер великого розміру, Nissan Pathfinder – непоганий варіант.

Дивіться відео про Nissan Pathfinder 4 покоління:

Нагадаємо, як зберегти варіатор в автомобілі..