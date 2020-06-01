Если вы помните Nissan Pathfinder как большой внедорожник, то забудьте. Нынешняя версия этой модели – просто большой кроссовер.

Ниссан Пасфайндер 4-го поколения в кузове R52 имеет достаточного спорный дизайн. И о нем можно сделать неправильные выводы. Ведь во время тест-драйва команды SRT этот "бегемот" сильно удивил.

На тесте – автомобиль 2013 изготовления. Это большой, универсальный, практичный автомобиль.

Салон этого автомобиля неоднозначен. Да, он не премиальный, сиденья велюровые. Но качество обивки высокое – на пробеге 212 тысяч км не видно, что они изношены. Пластик твердый, но выглядит очень приятно. Дисплей допотопный, так же как и органы управления мультимедиа. Однако климат-контроль трехзонный, пассажиры второго ряда также могут регулировать показатели "атмосферы". Впрочем, на втором ряду достаточно высокий пол и короткий подлокотник. Nissan Pathfinder семиместный, и два сиденья третьего ряда складываются очень быстро. Второй ряд отодвигается и можно залезть на третий, хотя взрослым людям тесно. Там есть подстаканники и дефлекторы обдува.

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Под капотом Nissan Pathfinder – бензиновый VQ35DE. Это 6-цилиндровый V-образный 260-сильный мотор с распределительным впрыском. Он достаточно надежный и мощный. Трансмиссия – вариатор. До "сотни" Pathfinder разогнался за 8,1 секунды. Он тратит 13-15 литров на сотню. Но ради экономии можно установить ГБО. Бывает также 2,5 турбодизель и гибрид. Однако они встречаются редко.

Автомобиль оснащен полным приводом, и есть "шайба", с помощью которой можно изменять характеристики прохождения бездорожья.

Его стоимость – от 13 тысячи долларов, и конкурентов у него не так уж и много. Возможно, Honda Pilot, Acura MDX и Toyota Highlander. Все они намного дороже – цены за машины аналогичных годов выпуска начинаются от 20 тысяч долларов. Поэтому если нужен кроссовер большого размера, Nissan Pathfinder – неплохой вариант.

Смотрите видео Nissan Pathfinder 4 поколения:

Напомним, как сохранить вариатор в автомобиле