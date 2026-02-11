Xiaomi SU7 проїхав понад чверть мільйона кілометрів: що в ньому зламалось?

Електромобіль належить власнику на ім’я пан Фенг, який використовує SU7 Pro щодня з моменту покупки, зазначає Auto24, посилаючись на Carscoops. У середньому він долав близько 600 км щодня, що перевищує типовий пробіг багатьох комерційних автомобілів.

За загальною дистанцією електроседан уже подолав відстань, що еквівалентна більш ніж шести повним колам навколо Землі.

Стан батареї після 265 тисяч кілометрів

Найважливішим показником стала деградація акумулятора. За результатами перевірки на офіційній сервісній станції Xiaomi, літій-залізо-фосфатна батарея CATL ємністю 94,3 кВт-год зберегла 94,5% початкової ємності.

Це особливо показово, враховуючи інтенсивність експлуатації. За час використання автомобіль спожив приблизно 47 800 кВт-год електроенергії, що відповідає близько 506 повним циклам зарядки. Для порівняння, гарантія на батарею передбачає збереження не менше 70% ємності після 193 000 км пробігу.

Мінімальний знос ключових компонентів

За словами власника, автомобіль не потребував заміни гальмівних колодок, бо основну роботу виконує система рекуперативного гальмування. Також система охолодження залишилася чистою без ознак забруднення. Xiaomi SU7 Pro оснащується електродвигуном потужністю 220 кВт (299 к.с.) та крутним моментом 400 Нм. Паспортний запас ходу цієї версії становить до 830 км за циклом CLTC.

Реальна економія на експлуатації

За підрахунками власника, завдяки використанню електромобіля замість автомобіля з двигуном внутрішнього згоряння вдалося заощадити понад 100 000 юанів (~$14 500) на витратах на енергію. Це суттєва сума з огляду на те, що стартова ціна SU7 Pro на китайському ринку становить близько 245 900 юанів (~35 580 доларів). Власник планує продовжувати експлуатацію автомобіля й має намір досягти позначки 600 000 км пробігу протягом трьох років.

Модель, що швидко набирає популярність

Xiaomi SU7 уже став одним із найпомітніших електромобілів у Китаї. У 2025 році модель випередила Tesla Model 3 за обсягами продажів на місцевому ринку, а виробник готує оновлення з розширеним набором систем допомоги водієві, LiDAR та збільшеним запасом ходу. Рекордний пробіг одного автомобіля став показовим прикладом довговічності сучасних електричних силових установок у реальних умовах експлуатації.