Xiaomi за рік перетнула позначку у 400 000 поставлених авто

У грудні Xiaomi оголосила про поставки понад 50 000 автомобілів за місяць, що стало найкращим результатом бренду з моменту виходу на ринок, пише CarNewsChina. Хоча компанія не розкрила точних цифр, галузеві дані підтверджують масштаб досягнення.

За інформацією China EV DataTracker, у період з січня по листопад 2025 року Xiaomi поставила 361 625 автомобілів. З урахуванням грудневого результату загальний обсяг поставок за рік перевищив 400 тисяч одиниць. Точні дані за грудень очікуються 15 січня.

SU7 та YU7: два драйвери успіху

Першим автомобілем Xiaomi став електричний седан SU7, офіційно представлений 28 березня 2024 року в Пекіні, а поставки стартували вже у квітні. Саме з цієї моделі компанія почала будувати свою автомобільну екосистему. У червні 2025 року Xiaomi запустила другу модель — позашляховик YU7, який напряму орієнтований на конкуренцію з Tesla Model Y.

Його успіх виявився надзвичайно швидким. За словами генерального директора та засновника компанії Лея Цзюня, YU7 досяг показника 150 000 проданих автомобілів лише за шість місяців після запуску. У листопаді Xiaomi поставила 46 249 автомобілів, що майже на 100% більше, ніж за аналогічний місяць попереднього року. З них 33 729 одиниць припали на YU7, а 12 520 — на SU7, що чітко демонструє зростаючу популярність кросоверів у модельній лінійці бренду.

Плани на 2026 рік: EREV та оновлений SU7

На досягнутому Xiaomi зупинятися не планує. За наявною інформацією, компанія готує чотири новинки на 2026 рік. Йдеться про:

два нові автомобілі з силовою установкою EREV — великий 7-місний позашляховик і компактніший 5-місний SUV;

дві оновлені версії SU7 — стандартний рестайлінг модельного року 2026 та окрему преміальну бізнес-версію з акцентом на комфорт задніх пасажирів.

Це свідчить про намір Xiaomi швидко розширити модельний ряд і охопити нові сегменти ринку.

Європа вже на горизонті

Наразі Xiaomi продає свої автомобілі виключно на внутрішньому ринку Китаю, проте плани з глобальної експансії вже підтверджені. Президент компанії Лу Вейбін раніше заявив, що Xiaomi готується до виходу в Європу у 2027 році. Компанія вже проводить випробування своїх автомобілів у Німеччині, адаптуючи їх до вимог ЄС. Це означає, що європейський дебют — це питання часу.