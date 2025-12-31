Xiaomi готує масштабне оновлення модельної лінійки

Згідно з попереднім планом, перші дві новинки дебютують у першій половині 2026 року, тоді як ще дві з’являться у другій половині або ближче до кінця року, пише CarNewsChina.

Два SU7: оновлення та бізнес-клас

Оновлений Xiaomi SU7 стане логічним розвитком першого серійного електроседана бренду, але головну увагу привертає бізнес-версія SU7. Вона позиціонується як модель із подовженою колісною базою, орієнтована насамперед на комфорт пасажирів другого ряду. Джерела, знайомі з проєктом, зазначають, що:

колісна база буде суттєво збільшена;

задній ряд отримає помітні зміни в ергономіці та оздобленні;

акцент зроблять на комфорті, що дозволить SU7 напряму конкурувати з преміальними бізнес-седанами китайських брендів.

Таким чином, Xiaomi планує охопити не лише масовий сегмент, а й корпоративних клієнтів та покупців, які шукають електричну альтернативу класичним представницьким авто.

Два позашляховики EREV: ставка на сім’ю

Найцікавішою частиною планів Xiaomi є два позашляховики з розширеним запасом ходу (EREV) — один 5-місний, інший 7-місний. Саме вони мають стати відповіддю на стрімке зростання популярності “гібридів з великими батареями” у Китаї. У жовтні цього року генеральний директор Xiaomi Лей Цзюнь разом із топменеджментом компанії проводив дорожні випробування в Сіньцзяні. Саме тоді в об’єктиви камер потрапив великий закамуфльований позашляховик з одним вихлопним отвором, який, за попередньою інформацією, є 7-місною моделлю EREV з внутрішнім кодовим ім’ям Kunlun.

Kunlun: сімейний флагман Xiaomi

7-місний EREV-позашляховик позиціонуватиметься в одному класі з Li Auto L9 та Leapmotor D19. Це буде середньо-великий сімейний SUV, розрахований на далекі подорожі та повсякденне використання. Очікувані характеристики:

акумулятор понад 70 кВт-год;

запас ходу 400–500 км лише на електротязі;

ДВЗ використовуватиметься виключно як генератор для збільшення дальності.

5-місна версія EREV, яка з’явиться пізніше, ймовірно, буде більш компактною та орієнтованою на міські сім’ї.

Чому EREV — стратегічний вибір

Інтерес Xiaomi до технології EREV не є спонтанним. Ще з 2023 року компанія активно набирає спеціалістів у цьому напрямку, і наразі на її офіційному сайті розміщено понад 20 вакансій, пов’язаних із розробкою гібридних силових установок із великими батареями. У галузі 2025 рік уже називають стартом жорсткої конкуренції в сегменті “гібридів з великим акумулятором”. На ринок виходять моделі на кшталт IM LS6 та Fulwin T11, а бренди Xpeng, Li Auto та інші активно готують власні EREV-версії з батареями класу 80 кВт-год. У цьому контексті поява позашляховиків EREV від Xiaomi виглядає логічним і своєчасним кроком.

Xiaomi грає в довгу

З чотирма новими моделями у 2026 році Xiaomi фактично переходить від експерименту до системної автомобільної стратегії. Компанія охоплює одразу кілька ключових сегментів — від масового електроседана до сімейних EREV-позашляховиків і бізнес-класу. Якщо Xiaomi зможе повторити свій смартфонний сценарій — високі технології за конкурентною ціною, — 2026 рік може стати переломним для бренду вже не лише в електроніці, а й в автомобільній індустрії.