Xiaomi готовит масштабное обновление модельной линейки

Согласно предварительному плану, первые две новинки дебютируют в первой половине 2026 года, тогда как еще две появятся во второй половине или ближе к концу года, пишет CarNewsChina.

Читайте также: Xiaomi поставила 500 000 автомобилей за 19 месяцев и заработала 4,1 млрд долларов

Два SU7: обновление и бизнес-класс

Обновленный Xiaomi SU7 станет логическим развитием первого серийного электроседана бренда, но главное внимание привлекает бизнес-версия SU7. Она позиционируется как модель с удлиненной колесной базой, ориентирована прежде всего на комфорт пассажиров второго ряда. Источники, знакомые с проектом, отмечают, что:

колесная база будет существенно увеличена;

задний ряд получит заметные изменения в эргономике и отделке;

акцент сделают на комфорте, что позволит SU7 напрямую конкурировать с премиальными бизнес-седанами китайских брендов.

Таким образом, Xiaomi планирует охватить не только массовый сегмент, но и корпоративных клиентов и покупателей, которые ищут электрическую альтернативу классическим представительским авто.

Два внедорожника EREV: ставка на семью

Самой интересной частью планов Xiaomi являются два внедорожника с расширенным запасом хода (EREV) — один 5-местный, другой 7-местный. Именно они должны стать ответом на стремительный рост популярности “гибридов с большими батареями” в Китае. В октябре этого года генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь вместе с топ-менеджментом компании проводил дорожные испытания в Синьцзяне. Именно тогда в объективы камер попал большой закамуфлированный внедорожник с одним выхлопным отверстием, который, по предварительной информации, является 7-местной моделью EREV с внутренним кодовым именем Kunlun.

Напомним: Глава Ford в восторге от Xiaomi SU7 и назвал его “китайским Apple”

Kunlun: семейный флагман Xiaomi

7-местный EREV-внедорожник будет позиционироваться в одном классе с Li Auto L9 и Leapmotor D19. Это будет средне-большой семейный SUV, рассчитан на дальние путешествия и повседневное использование. Ожидаемые характеристики:

аккумулятор более 70 кВт-ч;

запас хода 400–500 км только на электротяге;

ДВС будет использоваться исключительно как генератор для увеличения дальности.

5-местная версия EREV, которая появится позже, вероятно, будет более компактной и ориентированной на городские семьи.

Почему EREV - стратегический выбор

Интерес Xiaomi к технологии EREV не является спонтанным. Еще с 2023 года компания активно набирает специалистов в этом направлении, и сейчас на ее официальном сайте размещено более 20 вакансий, связанных с разработкой гибридных силовых установок с большими батареями. В отрасли 2025 год уже называют стартом жесткой конкуренции в сегменте “гибридов с большим аккумулятором”. На рынок выходят модели вроде IM LS6 и Fulwin T11, а бренды Xpeng, Li Auto и другие активно готовят собственные EREV-версии с батареями класса 80 кВт-ч. В этом контексте появление внедорожников EREV от Xiaomi выглядит логичным и своевременным шагом.

Также интересно: Xiaomi SU7 получит рестайлинг и более высокую цену

Xiaomi играет в длинную игру

С четырьмя новыми моделями в 2026 году Xiaomi фактически переходит от эксперимента к системной автомобильной стратегии. Компания охватывает сразу несколько ключевых сегментов — от массового электроседана до семейных EREV-внедорожников и бизнес-класса. Если Xiaomi сможет повторить свой смартфонный сценарий — высокие технологии по конкурентной цене, — 2026 год может стать переломным для бренда уже не только в электронике, но и в автомобильной индустрии.