Складено рейтинг найбільш популярних авто за 7 місяців 2018 року.

За результатами перших 7 місяців 2018 року в Україні продано 46,2 тисячі нових легкових автомобілів. Це на 6% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Асоціація «Укравтопром» склала рейтинг найпопулярніших марок та моделей за цей період.

ТОП-10 марок в Україні за результатами 7 місяців 2018 року:

№ Марка Продажі, од. % до аналог. періоду 2017 р. 1 Toyota 5706 +17 2 Renault 4564 -3 3 Volkswagen 4126 +36 4 Skoda 3016 +4 5 Nissan 2868 +21 6 Hyundai 2843 +22 7 Kia 2250 -28 8 Audi 2101 +73 9 Ford 1886 -7 10 Mazda 1749 +25

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ТОП-10 моделей в Україні за результатами 7 місяців 2018 року:

№ Модель Продажі, од. 1 Renault Duster 1740 2 Toyota RAV-4 1567 3 Toyota Camry 1438 4 Audi A3 1367 5 Volkswagen Golf 1349 6 Hyundai Tucson 1276 7 Renault Logan 1225 8 Kia Sportage 1209 9 Skoda Octavia 1178 10 Volkswagen Polo 1144

Нагадаємо, які найпопулярніші кольори автомобілів обирають українці.