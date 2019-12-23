Audi RS3 виставили на змагання проти Audi RS3 з сажевим фільтром.

Усе, насправді, не так погано, як може здаватись. Принаймні у випадку спортивних хетчбеків Audi RS3 – німецька інженерія усе ще на висоті.

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Не останню роль в посиленні екологічних норм для автовиробників відіграв скандал, що увійшов історію, як Дизельгейт. Головними фігурантами у ньому були провідні бренди концерну Volkswagen: VW та Audi. Європейський уряд постановив, що усі бензинові автомобілі на ринку ЄС з вересня 2018 року мають оснащуватись фільтрами дрібник часток – тобто, сажевими фільтрами, як на дизельних авто. Такі фільтри називаються GPF – gasoline-powered filter.

За чутками, поява GPF на бензинових моторах погіршує іх продуктивність. Так це, чи ні, вирішили з’ясувати журналісти каналу Carwow. І зробили це у звичний для себе спосіб – за допомогою дрег-рейсінгу. На старт виставили два спортивних хетчбеки Audi RS3 з однаковими моторами та характеристиками. Один з них був випущений у 2017 році і має вільний від надбудов мотор, тоді як у моделі 2019 року випуску 2,5-літровий TFSI оснащений фільтром GPF.



За результатами трьох заїздів стає очевидно, що різниця й справді є, однак помітити її неозброєним оком практично неможливо. Автомобіль без GPF виявився кращим на старті, однак новіша модель наздоганяє його ближче до середини дистанції. А до фінішу обидва хетча приходять майже одночасно.

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