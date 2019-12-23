Audi RS3 выставили на соревнования против Audi RS3 с сажевым фильтром.

Все на самом деле не так плохо, как может показаться. По крайней мере в случае спортивных хэтчбеков Audi RS3 – немецкая инженерия все еще на высоте.

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Не последнюю роль в усилении экологических норм для автопроизводителей сыграл скандал, вошел историю, как Дизельгейт. Главными фигурантами в нем ведущие бренды концерна Volkswagen: VW и Audi. Европейский правительство постановило, что все бензиновые автомобили на рынке ЕС с сентября 2018 года должны оснащаться фильтрами мелких частиц – то есть, сажевый фильтрами, как на дизельных автомобилях. Такие фильтры называются GPF – gasoline-powered filter.

По слухам, появление GPF на бензиновых моторах ухудшает их производительность. Так это или нет, решили выяснить журналисты канала Carwow. И сделали это в привычный для себя способ – с помощью дрэг-рейсинга. На старт выставили два спортивных хэтчбека Audi RS3 с одинаковыми моторами и характеристиками. Один из них был выпущен в 2017 году и оснащен свободным от надстроек мотором, тогда как в модели 2019 выпуска 2,5-литровый TFSI оснащены фильтром GPF.

По результатам трех заездов становится очевидно, что разница действительно есть, однако заметить ее невооруженным глазом практически невозможно. Автомобиль без GPF оказался лучшим на старте, однако новая модель догоняет его ближе к середине дистанции. А к финишу оба хэтча приходят почти одновременно.

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