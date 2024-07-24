Як обміняти іноземне посвідчення водія на українське

У разі повернення в Україну на постійне місце проживання українці мають обміняти іноземний водійський документ на національний.

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Умови обміну іноземного посвідчення водія на українське

Якщо особа отримала водійський документ у країні, що ратифікувала Женевську конвенцію про дорожній рух 1949 року, для обміну посвідчення водія потрібно повторно скласти теоретичний і практичний іспити у сервісному центрі МВС. За наявності документу, що підтверджує факт видачі посвідчення за кордоном, навчатися в автошколі не потрібно.

Якщо громадянин України отримав водійський документ у країні, що ратифікувала Віденську конвенцію про дорожній рух 1968 року, іспити складати не потрібно. Варто звернутися до сервісного центру МВС з повним пакетом документів.

Згідно постанови Кабінету міністрів України №340, громадяни України, які за кордоном обміняли національне посвідчення водія на іноземне, і хочуть повернути український водійський документ, отримають після обміну українське посвідчення водія з усіма категоріями, що були зазначені в національному посвідченні водія, обміняному за кордоном.

Також іспити не потрібно складати, якщо між Україною та країною видачі іноземного посвідчення водія укладено міжнародний договір про взаємне визнання та обмін посвідчень водія. Наразі відповідні договори діють з Іспанією, Італією, Литвою, Туреччиною та Об’єднаними Арабськими Еміратами.

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Як обміняти іноземне посвідчення водія

Для обміну іноземного посвідчення водія потрібно звернутися до сервісного центру МВС особисто з такими документами:

паспорт громадянина України, або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, або тимчасове посвідчення громадянина України або посвідка на постійне проживання;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

медична довідка про придатність до керування транспортними засобами;

наявне посвідчення водія та його нотаріально завірений переклад;

документ, виданий компетентним органом іноземної держави, дипломатичним представництвом чи консульською установою іноземної держави в Україні, що підтверджує факт видачі такого посвідчення водія та відсутність відомостей про позбавлення права на керування транспортними засобами або тимчасове обмеження в цьому праві, а також його нотаріально завірений переклад.

Якщо іноземець переїхав на постійне місце проживання в Україну, то обміняти іноземне посвідчення водія на національне потрібно протягом 60 днів з моменту видачі документів на постійне проживання Державною міграційною службою. При обміні потрібно скласти теоретичний і практичний іспити у сервісному центрі МВС. Іспити не потрібно складати у випадку наявності міжнародного договору про взаємне визнання та обмін посвідчень водія.