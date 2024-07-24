Как обменять иностранное водительское удостоверение на украинское

В случае возвращения в Украину на постоянное место жительства украинцы должны обменять иностранный водительский документ на национальный.

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Условия обмена иностранного водительского удостоверения на украинское

Если лицо получило водительский документ в стране, ратифицировавшей Женевскую конвенцию о дорожном движении 1949 года, для обмена водительского удостоверения нужно повторно сдать теоретический и практический экзамены в сервисном центре МВД. При наличии документа, подтверждающего факт выдачи удостоверения за рубежом, учиться в автошколе не нужно.

Если гражданин Украины получил водительский документ в стране, ратифицировавшей Венскую конвенцию о дорожном движении 1968 года, экзамены сдавать не нужно. Стоит обратиться в сервисный центр МВД с полным пакетом документов.

Согласно постановлению Кабинета министров Украины №340, граждане Украины, которые за рубежом обменяли национальное водительское удостоверение на иностранное, и хотят вернуть украинский водительский документ, получат после обмена украинское водительское удостоверение со всеми категориями, что были указаны в национальном водительском удостоверении, обменяном за рубежом.

Также экзамены не нужно сдавать, если между Украиной и страной выдачи иностранного водительского удостоверения заключен международный договор о взаимном признании и обмене водительских удостоверений. Сейчас соответствующие договоры действуют с Испанией, Италией, Литвой, Турцией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

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Как обменять иностранное водительское удостоверение

Для обмена иностранного водительского удостоверения нужно обратиться в сервисный центр МВД лично с такими документами:

паспорт гражданина Украины, или паспорт гражданина Украины для выезда за границу, или временное удостоверение гражданина Украины или постоянный вид на жительство;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

медицинская справка о пригодности к управлению транспортными средствами;

имеющееся водительское удостоверение и его нотариально заверенный перевод;

документ, выданный компетентным органом иностранного государства, дипломатическим представительством или консульским учреждением иностранного государства в Украине, подтверждающий факт выдачи такого удостоверения водителя и отсутствие сведений о лишении права на управление транспортными средствами или временное ограничение в этом праве, а также его нотариально заверенный перевод.

Если иностранец переехал на постоянное место жительства в Украину, то обменять иностранное водительское удостоверение на национальное нужно в течение 60 дней с момента выдачи документов на постоянное проживание Государственной миграционной службой. При обмене нужно сдать теоретический и практический экзамены в сервисном центре МВД. Экзамены не нужно сдавать в случае наличия международного договора о взаимном признании и обмене водительских удостоверений.