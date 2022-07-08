У зв’язку з великою кількістю біженців з’явились нові правила обміну українського посвідчення водія на польське.

Чимало українців цікавляться, чи потрібно замінювати українські водійські права на польські, щоб мати можливість легально їздити польськими дорогами. Пояснюємо, як відбувається така процедура і коли вона буде потрібна.

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Спеціальний акт продовжує термін дії посвідчення водія

Досі українське водійське посвідчення потрібно було замінити, коли наше перебування в Польщі перевищувало 185 днів. Якщо після перетину кордону ми реєструвалися в цій країні на постійне або тимчасове проживання, то нам давали півроку на проходження процедури зміни водійських прав. Однак поточна ситуація є незвичною, і ці правила були дещо змінені. Відповідно до спецзакону, всі українські водійські права будуть дійсні до 31 грудня 2022 року, навіть якщо вони тим часом втратили свою цінність. Після цього періоду, якщо ми вирішимо залишитися в Польщі, нам доведеться їх замінити.

Як обміняти водійські права?

Першим кроком є відвідування відповідного офісу, найближчого до нашого місця проживання. Зазвичай це мерія, райвідділ чи староста. На місці ми отримаємо відповідну заявку, яку необхідно детально заповнити. Окрім заповненої заявки, ми повинні підготувати наступні документи:

фотокартка розміром 35 × 45 мм,

ксерокопія українського посвідчення водія,

переклад посвідчення водія, підготовлений присяжним перекладачем,

паспорт або інший документ, що підтверджує легальне перебування в Польщі,

підтвердження сплати обов'язкового збору за водійські права в розмірі 100,50 злотих (близько 650 грн). Оплату можна здійснити безпосередньо в офісі або перерахувавши на індивідуальний номер банку нашого найближчого офісу та додавши підтвердження відправлення переказу.

Після такого запиту співробітники офісів перешлють його до Посольства, щоб співробітники могли перевірити дійсність і правильність доданого нами водійського посвідчення. Для цього також потрібно сплатити консульський збір, який зараз становить 125 злотих. Оплачувати її необхідно переказом на рахунок Генерального консульства України за місцем нашого проживання.

Штрафи за відсутність водійських прав

Штрафи за відсутність водійського посвідчення в Польщі дуже суворі, тому краще не сідати за кермо, якщо у вас немає такого документа. Якщо людина ніколи не мала водійських прав, але все ж вирішила керувати автомобілем, то її чекає штраф до 30 000 злотих (187 670 грн.) і справа в суді . Але якщо термін дії наших водійських прав уже закінчився (а це відбудеться після 31 грудня), то може бути нарахований штраф до 1500 злотих (9 400 грн.).