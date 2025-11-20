Як отримати довідку про видачу посвідчення водія

У сервісних центрах МВС зазначають, що одним із найпоширеніших запитань громадян є прохання надати довідку про так званий водійський стаж або інший документ, що підтверджує видачу посвідчення водія. Здебільшого такі запити пов’язані з обміном українського посвідчення на іноземне або поданням документів до компетентних органів інших держав.

У МВС наголошують: документ під назвою «довідка» з підтвердженням водійського стажу сервісні центри не видають. В Україні поняття такої довідки юридично не існує, оскільки ТСЦ МВС не ведуть облік того, чи керує громадянин транспортним засобом після отримання посвідчення, а тим більше — як часто.

До компетенції територіальних сервісних центрів входить виключно прийом і розгляд звернень громадян. Саме у відповідь на таке звернення особа може отримати інформацію щодо факту видачі посвідчення водія. Окремої стандартизованої форми документа, яка б називалась довідкою про підтвердження видачі посвідчення водія, не існує.

Єдиним офіційним способом отримати підтвердження є письмова відповідь сервісного центру МВС на індивідуальне звернення.

Який документ може отримати заявник

Громадянин має можливість отримати офіційну відповідь на звернення щодо підтвердження факту видачі посвідчення водія. Такий документ оформлюється на фірмовому бланку РСЦ або ТСЦ МВС, містить усі необхідні реквізити: назву установи, вихідний номер, дату, контактні дані та підпис уповноваженого адміністратора.

У сервісних центрах наголошують, що печатка на таких документах не ставиться. Їх юридичну силу забезпечує саме підпис відповідальної посадової особи.

Як оформити звернення

Подати звернення можна у будь-який зручний спосіб:

особисто в регіональному сервісному центрі МВС;

поштою на адресу відповідного РСЦ МВС;

електронною поштою на офіційну адресу, вказану на сайті ГСЦ МВС.

У зверненні необхідно зазначити:

прізвище, ім’я та по батькові;

місце проживання;

чітко сформульоване прохання, наприклад: підтвердити факт видачі посвідчення водія;

контактні дані для отримання відповіді;

дату і підпис.

Як перевірити достовірність документа

Кожне звернення реєструється за встановленою процедурою та отримує відповідні вхідний і вихідний номери. Відповідь містить повний набір офіційних реквізитів сервісного центру: адресу, телефони та електронну пошту.

Перевірити справжність документа можна, звернувшись безпосередньо до сервісного центру МВС за реквізитами, зазначеними на бланку.

Таким чином, офіційна відповідь на звернення є єдиним документом, який сервісні центри МВС надають для підтвердження інформації про видачу посвідчення водія. Такий механізм гарантує юридичну коректність, прозорість та можливість подальшої перевірки документа українськими й закордонними установами.