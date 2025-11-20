Как получить справку о выдаче водительского удостоверения

В сервисных центрах МВД отмечают, что одним из самых распространенных вопросов граждан является просьба предоставить справку о так называемом водительском стаже или другой документ, подтверждающий выдачу водительского удостоверения. В основном такие запросы связаны с обменом украинского удостоверения на иностранное или представлением документов в компетентные органы других государств.

В МВД отмечают: документ под названием "справка" с подтверждением водительского стажа сервисные центры не выдают. В Украине понятие такой справки юридически не существует, поскольку ТСЦ МВД не ведут учет того, управляет ли гражданин транспортным средством после получения удостоверения, а тем более - как часто.

В компетенцию территориальных сервисных центров входит исключительно прием и рассмотрение обращений граждан. Именно в ответ на такое обращение лицо может получить информацию о факте выдачи водительского удостоверения. Отдельной стандартизированной формы документа, которая называлась справкой о подтверждении выдачи водительского удостоверения, не существует.

Единственным официальным способом получить подтверждение является письменный ответ сервисного центра МВД на индивидуальное обращение.

Какой документ может получить заявитель

Гражданин имеет возможность получить официальный ответ на обращение о подтверждении факта выдачи водительского удостоверения. Такой документ оформляется на фирменном бланке РСЦ или ТСЦ МВД, содержит все необходимые реквизиты: название учреждения, исходящий номер, дату, контактные данные и подпись уполномоченного администратора.

В сервисных центрах отмечают, что печать на таких документах не ставится. Их юридическую силу обеспечивает именно подпись ответственного должностного лица.

Как оформить обращение

Подать обращение можно любым удобным способом:

лично в региональном сервисном центре МВД;

по почте на адрес соответствующего РСЦ МВД;

по электронной почте на официальный адрес, указанный на сайте ГСЦ МВД.

В обращении необходимо указать:

фамилию, имя и отчество;

место жительства;

четко сформулированную просьбу, например: подтвердить факт выдачи водительского удостоверения;

контактные данные для получения ответа;

дату и подпись.

Как проверить достоверность документа

Каждое обращение регистрируется по установленной процедуре и получает соответствующие входящий и исходящий номера. Ответ содержит полный набор официальных реквизитов сервисного центра: адрес, телефоны и электронную почту.

Проверить подлинность документа можно, обратившись непосредственно в сервисный центр МВД по реквизитам, указанным на бланке.

Таким образом, официальный ответ на обращение является единственным документом, который сервисные центры МВД предоставляют для подтверждения информации о выдаче водительского удостоверения. Такой механизм гарантирует юридическую корректность, прозрачность и возможность дальнейшей проверки документа украинскими и зарубежными учреждениями.